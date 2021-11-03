В Панаме на вечеринке в стиле "Игра в кальмара" погибли 8 человек

Детали

Инцидент произошел 29 октября в одном из клубов панамского города Санта-Ана.

Во время костюмированной вечеринки произошла стрельба между двумя бандами. По данным полиции, один из участников вечеринки выстрелил в людей из группировки "Лос Галактикос". Они открыли ответный огонь.

Были застрелены пять человек, семеро получили ранения. Еще три тела обнаружили на расположенной рядом свалке.

Человек, начавший стрельбу, скончался на месте. Еще четверо умерло в больнице. Полиция задержала двух человек, среди которых брат одного из убитых. У него обнаружили огнестрельное оружие.

Напомним

В американском штате Калифорния в результате стрельбы во время вечеринки по случаю праздника Хэллоуин погибло два человека, пятеро получили ранения.

Добавим

Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в этом году 17 сентября.

По сюжету более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в разных детских играх, а тот, кто не справится, умирает.

Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.