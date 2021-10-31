У Каліфорнії двоє людей загинули під час стрілянини на вечірці на честь Геловіна

Деталі

За його інформацією, інцидент стався у п’ятницю під час вечірки за участю “сотень людей”. Двоє людей померли від отриманих поранень. Ще одного доставлено до лікарні у тяжкому, але стабільному стані.

Раніше до лікарні надійшли чотири особи з вогнепальними пораненнями. Їхній стан також оцінюється як важкий, але стабільний, інформував телеканал.

Поліція здійснює розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо

24 жовтня під час стрілянини біля університету в США загинула одна людина.