У Каліфорнії двоє людей загинули під час стрілянини на вечірці на честь Геловіна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули, ще п'ять постраждали внаслідок стрілянини, відкритої під час вечірки з нагоди свята Гелловіна (31 жовтня) в американському штаті Каліфорнія. Про це у суботу повідомив телеканал Fox News із посиланням на офіс шерифа округу Сакраменто, передає УНН.
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За його інформацією, інцидент стався у п’ятницю під час вечірки за участю “сотень людей”. Двоє людей померли від отриманих поранень. Ще одного доставлено до лікарні у тяжкому, але стабільному стані.
Раніше до лікарні надійшли чотири особи з вогнепальними пораненнями. Їхній стан також оцінюється як важкий, але стабільний, інформував телеканал.
Поліція здійснює розслідування обставин трагедії.
Нагадаємо
24 жовтня під час стрілянини біля університету в США загинула одна людина.