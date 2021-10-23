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При стрілянині біля університету в США загинула одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На території студентського кампусу університету Форт Веллі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина. Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

При стрілянині біля університету в США загинула одна людина

Деталі

В результаті стрілянини загинула одна людина, ще сім отримали поранення. За даними влади, загиблий не був студентом університету, стан постраждалих стабільний.

Представники навчального закладу повідомили, що тимчасово закрили університетський кампус. Після того, як поліція з’ясувала, що студентам і співробітникам не загрожує небезпека, кампус відкрили. Інформації про те, хто влаштував стрілянину, поки не з’явилося.

Телеканал NBC News з посиланням ще одного представника університету передав, що поліцейські отримали повідомлення про стрілянину вранці 23 жовтня. За даними WSB-TV, загиблим виявився 27-річний Тайлер Френч.

Нагадаємо

18 жовтня стало відомо, що одна людина загинула, ще семеро отримали поранення під час стрілянини в Університеті штату Луїзіана.

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