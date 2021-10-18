На території університету у США сталася стрілянина: є жертви

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Одна людина померла, одна госпіталізована у важкому стані, а шість отримали поранення, що не загрожують життю, сказав майстер поліції штату Луїзіана Майкл Рейхардт. Тільки одна з постраждалих постраждалих була студенткою.

У районі квадроциклів університетського містечка було здійснено кілька пострілів. Університет скасував усі заходи щодо повернення додому у неділю та заняття у понеділок, згідно з публікацією у Twitter.

Нагадаємо

У стрілянині під час вечірки в Каліфорнії постраждали три людини.