На території університету у США сталася стрілянина: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення під час стрілянини в Університеті штату Гремлінг у Луїзіані. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Одна людина померла, одна госпіталізована у важкому стані, а шість отримали поранення, що не загрожують життю, сказав майстер поліції штату Луїзіана Майкл Рейхардт. Тільки одна з постраждалих постраждалих була студенткою.
У районі квадроциклів університетського містечка було здійснено кілька пострілів. Університет скасував усі заходи щодо повернення додому у неділю та заняття у понеділок, згідно з публікацією у Twitter.
Нагадаємо
У стрілянині під час вечірки в Каліфорнії постраждали три людини.