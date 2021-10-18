На территории университета в США произошла стрельба: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Один человек погиб, еще семеро получили ранения во время стрельбы в Университете штата Гремлинг в Луизиане. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Один человек умер, один госпитализирован в тяжелом состоянии, а шесть получили ранения, не угрожающие жизни, сказал мастер полиции штата Луизиана Майкл Рейхардт. Только одна из пострадавших пострадавших была студенткой.
В районе квадроциклов университетского городка было осуществлено несколько выстрелов. Университет отменил все мероприятия по возвращении домой в воскресенье и занятия в понедельник, согласно публикации в Twitter.
Напомним
В стрельбе на вечеринке в Калифорнии пострадали три человека.