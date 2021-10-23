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При стрельбе возле университета в США погиб один человек

Киев • УНН

 • 24546 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. На территории студенческого кампуса университета Форт Вэлли в американском штате Джорджия произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти, передает УНН.

При стрельбе возле университета в США погиб один человек

Детали

В результате стрельбы погиб один человек, еще семь получили ранения. По данным властей, погибший не был студентом университета, состояние пострадавших стабильное.

Представители учебного заведения сообщили, что временно закрыли университетский кампус. После того как полиция выяснила, что студентам и сотрудникам не грозит опасность, кампус открыли. Информации о том, кто устроил стрельбу, пока не появилось.

Телеканал NBC News со ссылкой еще одного представителя университета передал, что полицейские получили сообщение о стрельбе утром 23 октября. По данным WSB-TV, погибшим оказался 27-летний Тайлер Френч.

Напомним

18 октября стало известно, что один человек погиб, еще семеро получили ранения во время стрельбы в Университете штата Луизиана.

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