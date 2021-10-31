В Калифорнии два человека погибли во время стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуин

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По его информации, инцидент произошел в пятницу во время вечеринки с участием “сотен людей”. Два человека скончались от полученных ранений. Еще один доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее в больницу поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. Их состояние также оценивается как тяжелое, но стабильное, информировал телеканал.

Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Напомним

24 октября во время стрельбы у университета в США погиб один человек.