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В Калифорнии два человека погибли во время стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуин

Киев • УНН

 • 24751 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере, два человека погибли, еще пять пострадали в результате стрельбы, открытой во время вечеринки по случаю празднования Хэллоуина (31 октября) в американском штате Калифорния. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News со ссылкой на офис шерифа округа Сакраменто, передает УНН.

В Калифорнии два человека погибли во время стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуин

Подробности

По его информации, инцидент произошел в пятницу во время вечеринки с участием “сотен людей”. Два человека скончались от полученных ранений. Еще один доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее в больницу поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. Их состояние также оценивается как тяжелое, но стабильное, информировал телеканал.

Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Напомним

24 октября во время стрельбы у университета в США погиб один человек.

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