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В Мексике госпитализировали врача после вакцинации препаратом Pfizer от COVID-19

Киев • УНН

 • 15907 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Мексиканские власти заявили, что изучают случай 32-летней женщины-врача, которая была госпитализирована после вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech от COVID-19, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Мексике госпитализировали врача после вакцинации препаратом Pfizer от COVID-19

Сообщается, что врач, имя которого не разглашается, была госпитализирована в отделение интенсивной терапии государственной больницы в северном штате Нуэво-Леон после того, как у нее начались судороги, затрудненное дыхание и кожная сыпь.

"Первоначальный диагноз - энцефаломиелит", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения, опубликованного в пятницу вечером. Энцефаломиелит - это воспаление головного и спинного мозга.

Министерство добавило, что у врача в анамнезе аллергические реакции, и заявило, что клинические испытания не подтверждают, что у кого-нибудь развилось воспаление мозга после применения вакцины.

Отмечается, что 24 декабря Мексика начала распространение вакцины против COVID-19 среди медицинских работников.

Как сообщал УНН, ранее в Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Финляндии Fimea поступила первая заявка о побочной реакции на вакцину от COVID-19.

Отметим, что 27 декабря стало известно, что все страны ЕС получили вакцину от коронавируса. Начали вакцинацию в конце декабря. 21 декабря регулятор ЕС дал разрешение на использование для этого вакцины Pfizer/BioNTech.

До этого вакцинацию уже начали Великобритания, США, Канада, Израиль, Швейцария. Украина надеется начать этот процесс в феврале 2021 года.

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