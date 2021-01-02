В Финляндии зарегистрировали жалобу на "побочку" от вакцины против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Агентство по безопасности и развития в области фармацевтики Финляндии Fimea поступила первая заявка о побочной реакции на вакцину от COVID-19. Об этом сообщает финское издание Yle, передает УНН.
Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что "заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности".
"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - отметила Кауконен.
В последние дни 2020 года прививки от коронавируса, как отмечается, в Финляндии получили медработники пяти крупнейших медицинских округов в округов в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.
Главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития страны THL Ханна Нохинек не удивлена появлению первой заявки о побочной реакции на прививку от коронавируса, пишет издание.
"В случае с новыми прививками порог заявления ниже и заявки приветствуются. Когда речь идет о вакцине, которая давно используется, заявления обычно касаются лишь серьезных последствий", - указала она.
Добавим, 27 декабря стало известно, что все страны ЕС получили вакцину от коронавируса. Начали вакцинацию в конце декабря. 21 декабря регулятор ЕС дал разрешение на использование для этого вакцины Pfizer/BioNTech.
Ранее вакцинацию уже начали Великобритания, США, Канада, Израиль, Швейцария. Украина надеется начать этот процесс в феврале 2021 года.