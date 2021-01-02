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У Фінляндії зареєстрували скаргу на "побочку" від вакцини проти COVID-19

Київ • УНН

 • 36440 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. В Агентство з безпеки і розвитку в області фармацевтики Фінляндії Fimea надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від COVID-19. Про це повідомляє фінське видання Yle, передає УНН.

У Фінляндії зареєстрували скаргу на "побочку" від вакцини проти COVID-19

Головлікар Fimea Майя Кауконен підтвердила, що "заяву отримано, але її зміст не розголошується з метою збереження конфіденційності".

"Коли ми отримаємо щонайменше п'ять повідомлень, то повідомимо, якого роду побічні ефекти в них вказувалися", - зазначила Кауконен.

В останні дні 2020 року щеплення від коронавірусу, як зазначається, у Фінляндії отримали медпрацівники п'яти найбільших медичних округів в Гельсінкі, Турку, Тампере, Куопіо і Оулу.

Головлікар відділення вакцинації і боротьби з інфекційними захворюваннями в Відомстві охорони здоров'я і соціального розвитку країни THL Ханна Нохінек не здивована появою першої заявки про побічну реакцію на щеплення від коронавірусу, пише видання.

"У випадку з новими щепленнями поріг заяви нижче і заявки вітаються. Коли йдеться про вакцину, яка давно використовується, заяви зазвичай стосуються лише серйозних наслідків", - вказала вона.

Додамо, 27 грудня стало відомо, що всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу. Розпочали вакцинацію наприкінці грудня. 21 грудня регулятор ЄС дав дозвіл на використання для цього вакцини Pfizer/BioNTech.

Раніше вакцинацію уже почали Велика Британія, США, Канада, Ізраїль, Швейцарія. Україна сподівається розпочати цей процес у лютому 2021 року.

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