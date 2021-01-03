У Мексиці госпіталізували лікаря після вакцинації препаратом Pfizer від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Мексиканська влада заявила, що вивчає випадок 32-річної жінки-лікаря, яка була госпіталізована після вакцинації препаратом, розробленим компаніями Pfizer і BioNTech від COVID-19, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що лікар, ім'я якого не розголошується, була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії державної лікарні в північному штаті Нуево-Леон після того, як у неї почалися судоми, утруднене дихання і шкірний висип.
"Початковий діагноз - енцефаломієліт", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я, опублікованній в п'ятницю ввечері. Енцефаломієліт - це запалення головного і спинного мозку.
Міністерство додало, що у лікаря в анамнезі були алергічні реакції, і заявило, що клінічні випробування не підтверджують, що у кого-небудь розвинулося запалення мозку після застосування вакцини.
Відзначається, що 24 грудня Мексика почала розповсюдження вакцини проти COVID-19 серед медичних працівників.
Як повідомляв УНН, раніше в Агентство з безпеки і розвитку в області фармацевтики Фінляндії Fimea надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від COVID-19.
Відзначимо, що 27 грудня стало відомо, що всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу. Почали вакцинацію в кінці грудня. 21 грудня регулятор ЄС дав дозвіл на використання для цього вакцини Pfizer/BioNTech.
До цього вакцинацію вже почали Великобританія, США, Канада, Ізраїль, Швейцарія. Україна сподівається почати цей процес в лютому 2021 року.