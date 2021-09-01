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В Мексику прибыл самолет из Афганистана с журналистами и активистами

В Мексику прибыл самолет из Афганистана с журналистами и активистами

Киев  •  УНН

 • 15020 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Самолет, на борту которого находились 175 афганцев, среди которых были независимые журналисты и активисты в сопровождении своих семей, прибыл в Мексику во вторник вечером одним из последних рейсов, следовавших из Кабула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, это была четвертая группа афганских гражданских лиц, которым Мексика разрешила въезд по гуманитарным соображениям.

В заявлении министерства иностранных дел страны сообщается, что в последнюю группу вошли независимые журналисты и активисты в сопровождении своих семей, в том числе 75 детей. Три предыдущих рейса из Афганистана в Мексику за последнюю неделю доставили в страну сотрудников афганских СМИ из известных американских газет. По данным источника, в последнюю группу, которая прибыла в Мексику, вошли журналисты афганских новостных TOLO TV и радио Arman FM.

Добавим

Министерство заявило, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Мексику новых афганских мирных жителей, однако их количество не уточнили.

Напомним

Сейчас Движение "Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении кабульского аэропорта после вывода американских войск из Афганистана. Переговоры направлены на обеспечение безопасности аэропорта, чтобы люди, которые хотят покинуть страну, могли сделать это коммерческими рейсами.

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