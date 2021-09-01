У Мексику прибув літак з Афганістану з журналістами та активістами

Деталі

Як повідомляється, це була четверта група афганських цивільних осіб, яким Мексика дозволила в'їзд з гуманітарних міркувань.

У заяві міністерства закордонних справ країни повідомляється, що в останню групу увійшли незалежні журналісти і активісти в супроводі своїх родин, у тому числі 75 дітей. Три попередніх рейси з Афганістану в Мексику за останній тиждень доправили до країни співробітників афганських ЗМІ з відомих американських газет. За даними джерела видання, в останню групу, яка прибула до Мексики, увійшли журналісти афганських новинних TOLO TV і радіо Arman FM.

Додамо

Міністерство заявило, що в найближчі дні очікується прибуття в Мексику нових афганських мирних жителів, проте їх кількість не уточнили.

Нагадаємо

Наразі Рух “Талібан” веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління кабульським аеропортом після виведення американських військ з Афганістану. Переговори спрямовані на забезпечення безпеки аеропорту, щоб люди, які бажають залишити країну, могли зробити це комерційними рейсами.