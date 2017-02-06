В Мехико легализовали эвтаназию и марихуану
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституции мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", - заявил Мансера в ходе церемонии подписания.
По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.
Как сообщал УНН, в Германии позволили продавать марихуану в медицинских целях.