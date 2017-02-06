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В Мехико легализовали эвтаназию и марихуану

Киев • УНН

 • 8824 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституции мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

В Мехико легализовали эвтаназию и марихуану

"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", - заявил Мансера в ходе церемонии подписания.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Как сообщал УНН, в Германии позволили продавать марихуану в медицинских целях.

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