В Німеччині дозволили продавати марихуану в медичних цілях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Бундестаг у четвер, 19 січня, одноголосно схвалив законопроект, згідно з яким важкохворі пацієнти зможуть отримувати в аптеці за рецептом лікаря медикаменти, вироблені з використанням канабісу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що витрати на такі препарати покриють каси обов'язкового медичного страхування.
Досі це було дозволено тільки у виняткових випадках, причому пацієнти повинні були самі оплачувати повну вартість медикаментів.
Щоб забезпечити аптеки препаратами з канабісу, в ФРН дозволять вирощувати коноплю в медичних цілях. До тих пір буде дозволений її імпорт.
Також планується створити державне агентство, яке буде контролювати і координувати вирощування і збут канабісу. Воно буде підкорятися Федеральному інституту з лікарських засобів.
Щоб більш глибоко вивчити вплив препаратів на базі канабісу, планується провести наукове дослідження, участь в якому буде обов'язковим для пацієнтів, які отримують відповідні медикаменти.
Як повідомляв УНН, уряд Німеччини схвалив законопроект про медичну коноплю на початку травня 2016 року.