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В Германии разрешили продавать марихуану в медицинских целях

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Бундестаг в четверг, 19 января, единогласно одобрил законопроект, согласно которому тяжелобольные пациенты смогут получать в аптеке по рецепту врача медикаменты, произведенные с использованием каннабиса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что расходы на такие препараты покроют кассы обязательного медицинского страхования.

До сих пор это было разрешено только в исключительных случаях, причем пациенты должны были сами оплачивать полную стоимость медикаментов.

Чтобы обеспечить аптеки препаратами из каннабиса, в ФРГ позволят выращивать коноплю в медицинских целях. До тех пор будет разрешен ее импорт.

Также планируется создать государственное агентство, которое будет контролировать и координировать выращивание и сбыт марихуаны. Оно будет подчиняться Федеральному институту лекарственных средств.

Чтобы более глубоко изучить влияние препаратов на базе каннабиса, планируется провести научное исследование, участие в котором будет обязательным для пациентов, которые получают соответствующие медикаменты.

Как сообщал УНН, правительство Германии одобрило законопроект о медицинской конопле в начале мая 2016 г.

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