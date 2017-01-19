В Германии разрешили продавать марихуану в медицинских целях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бундестаг в четверг, 19 января, единогласно одобрил законопроект, согласно которому тяжелобольные пациенты смогут получать в аптеке по рецепту врача медикаменты, произведенные с использованием каннабиса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что расходы на такие препараты покроют кассы обязательного медицинского страхования.
До сих пор это было разрешено только в исключительных случаях, причем пациенты должны были сами оплачивать полную стоимость медикаментов.
Чтобы обеспечить аптеки препаратами из каннабиса, в ФРГ позволят выращивать коноплю в медицинских целях. До тех пор будет разрешен ее импорт.
Также планируется создать государственное агентство, которое будет контролировать и координировать выращивание и сбыт марихуаны. Оно будет подчиняться Федеральному институту лекарственных средств.
Чтобы более глубоко изучить влияние препаратов на базе каннабиса, планируется провести научное исследование, участие в котором будет обязательным для пациентов, которые получают соответствующие медикаменты.
Как сообщал УНН, правительство Германии одобрило законопроект о медицинской конопле в начале мая 2016 г.