У Мехіко легалізували евтаназію і марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Глава уряду Мехіко Мігель Анхель Мансера підписав першу в історії конституції мексиканської столиці, згідно з якою, зокрема, легалізується право на евтаназію і марихуану, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Сьогодні історичний день для міста Мехіко, ми стали частиною освячення сучасних і прогресистських законів,” — заявив Мансера в ході церемонії підписання.
За його словами, дана конституція означає вибір Мехіко на користь прав і свобод.
Як повідомляв УНН, в Німеччині дозволили продавати марихуану в медичних цілях.