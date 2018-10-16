В материалах отношении задержанного во Франции "воскресшего" не фигурируют публичные лица - прокуратура

"Еще несколько слов о "воскресшем". Некоторые через СМИ сейчас пытаются придать политический контекст этому лицу и вообще уголовному производству. Официально сообщаем, что в материалах расследования не фигурируют публичные лица. У следствия нет данных о других пострадавших, в том числе среди публичных лиц, а также информации о любых его совместных действиях с такими лицами", - написала Максимец.

По ее словам, распространение через СМИ таких сообщений имеет одну цель - осложнить процесс экстрадиции мошенника в Украину.

"В настоящее время запрос на выдачу этого лица уже направлен в компетентные органы иностранного государства", - добавила она.

Добавим, что, по информации ГПУ, досудебным расследованием было установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ПАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар.

В дальнейшем эти денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Отмечается, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны.

По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры города Киева он был объявлен в международный розыск.

Напомним, 5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии, вблизи города Дижон, "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины в прошлую пятницу направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины, который был задержан 5 октября французской полицией.