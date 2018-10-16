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У матеріалах щодо затриманого у Франції “воскреслого” не фігурують публічні особи - прокуратура

У матеріалах щодо затриманого у Франції “воскреслого” не фігурують публічні особи - прокуратура

Київ • УНН

 • 8849 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У матеріалах розслідування щодо затриманого у Франції за шахрайство громадянина України не фігурують публічні особи. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, передає УНН.

“Ще декілька слів про „воскреслого“. Дехто через ЗМІ зараз намагається надати політичний контекст цій особі і загалом кримінальному провадженню. Офіційно повідомляємо, що в матеріалах розслідування не фігурують публічні особи. У слідства немає даних про інших потерпілих, у тому числі серед публічних осіб, а також інформації про будь-які його спільні дії з такими особами”, — написала Максимець.

За її словами, поширення через ЗМІ таких повідомлень має одну мету — ускладнити процес екстрадиції шахрая до України.

“На даний час запит на видачу цієї особи вже скеровані до компетентних органів іноземної держави”, — додала вона.

Додамо, що, за інформацією ГПУ, досудовим розслідуванням було встановлено, що вказаний чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ “Одеський припортовий завод” заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 млн євро, які були перераховані у якості передплати за товар.

У подальшому зазначені грошові кошти були переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.

Зазначається, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни.

За результатами досудового слідства вказаній особі заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

1 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва його було оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон “високопоставленого втікача” з України, який жив у Франції на широку ногу.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України минулої п’ятниці направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією.

Українські Національні Новини

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