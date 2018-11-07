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У матери Бережной во время обысков нашли слиток золота и письмо к Лаврову

У матери Бережной во время обысков нашли слиток золота и письмо к Лаврову

Киев  •  УНН

 • 16627 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд обысков у "общественных деятелей", которые сотрудничали со спецслужбами РФ и способствовали дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине. Так, у Елены Бережной, председателя ОО "Сила добра", обнаружили слиток золота и письмо к главе МИД РФ Сергею Лаврову, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в пресс-службе, СБУ провела серию санкционированных обысков у общественных организациях “Сила добра”, “Союз левых сил” и др.

“Следственные действия у госпожи Бережной (Елена Бережная, председатель ОО „Сила добра“ — ред.) проходили в рамках уголовного производства открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины. И стоит сказать — эти обыски были громкими, яркими и динамичными. Что же так отчаянно защищала лидер ОО "Сила добра"? Правильно, доказательства ее антиукраинской деятельности, а еще добро нажитое "непосильным трудом"!" - сообщается в пресс-службе СБУ.

По информации пресс-службы, у Бережной “кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора С. Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине".

“Но это не главное: оказывается женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота! Что же, эта находка много объясняет и расставляет все на свои места. Вероятно пора менять название общественной организации на "Сила золота", - отмечено в сообщении.

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“Обыски у лидера ПП ”Союза левых сил“ Василия Волги прошли спокойнее но не менее результативно. В частности наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором”, - комментируется на странице СБУ.

“У нескольких других фигурантов изъято незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику”, — резюмирует пресс-служба СБУ.

Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили факт проведения обыска в помещении, которое арендует мать бывшего народного депутата Ирины Бережной Елена Бережная.

Напомним, 9 мая этого года во время митинга в Киеве полиция задержала и составила административный протокол в отношении матери погибшего экс-нардепа Ирины Бережной, Елены за использование запрещенной символики.

Справка: Ирина Бережная — украинский политик, народный депутат Украины. Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия. Депутат двух созывов Верховной Рады — шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Ирина Бережная погибла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы на побережье Адриатического моря.

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