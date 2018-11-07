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У матері Бережної під час обшуків знайшли злиток золота і лист до Лаврова

У матері Бережної під час обшуків знайшли злиток золота і лист до Лаврова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України провели низку обшуків у “громадських діячів”, які співпрацювали з спецслужбами РФ та сприяли дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні. Так, у Олени Бережної  голови ГО "Сила добра", виявили злиток золота та лист до глави МЗС РФ Сергія Лаврова, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомили у прес-службі, СБУ провела серію санкціонованих обшуків у громадських організаціях “Сила добра”, “Союз лівих сил” та інших.

“Cлідчі дії у пані Бережної (Олена Бережна, голова ГО „Сила добра“ — ред.) відбувалися у межах кримінального провадження відкритого за статтями 109 і 111 Кримінального кодексу України. І варто сказати — ці обшуки були гучними, яскравими та динамічними. Що ж так відчайдушно захищала лідер ГО „Сила добра“? Правильно, докази її антиукраїнської діяльності, а ще добро нажите „непосильною працею“!” — повідомляється у прес-службі СБУ.

За інформацією прес-служби, у Бережної "крім чисельних документальних матеріалів та електронних носіїв, які засвідчують її протиправну діяльність, наші співробітники виявили також лист до Міністра закордонних справ держави-агресора С. Лаврова щодо необхідності активізації діяльності російських організацій в Україні".

"Але це не головне: виявляється жінка так мужньо боронила зовсім не документи, а кілограмовий злиток золота! Що ж, ця знахідка багато пояснює та розставляє все на свої місця. Певно на часі змінювати назву громадської організації на “Сила золота”, — додається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці три роки вели антиукраїнський канал за російські гроші

“Обшуки у лідера ПП "Союзу лівих сил" Василя Волги пройшли спокійніше та не менш результативно. Зокрема наші співробітники вилучили у нього обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з країною-агресором”, — коментується на сторінці СБУ.

“У кількох інших фігурантів вилучено незареєстровану зброю та проросійську атрибутику”, — резюмує прес-служба СБУ.

Раніше у Службі безпеки України підтвердили факт проведення обшуку в помешканні, яке орендує мати колишнього народного депутата Ірини Бережної Олена Бережна.

Нагадаємо, 9 травня цього року під час мітингу у Києві поліція затримала та склала адміністративний протокол щодо матері загиблого екс-нардепа Ірини Бережної, Олени за використання забороненої символіки.

Довідка УНН: Ірина Бережна — український політик, народний депутат України. Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя. Депутат двох скликань Верховної Ради — шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Ірина Бережна загинула у віці 36 років внаслідок автокатастрофи на узбережжі Адріатичного моря.

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