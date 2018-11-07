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У столиці три роки вели антиукраїнський канал за російські гроші

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим затримали у Києві інтернет-агітатора, який за вказівкою російських спецслужб створив антиукраїнський канал на одному з популярних відеохостингів. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники СБУ встановили, що зловмисник у 2015 році створив у Інтернеті відеоканал, на якому за вказівкою представників російських організацій, підконтрольних спецслужбам РФ, розміщував антиукраїнський контент для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що чоловік щомісяця виїжджав до РФ, де проводив зустрічі, отримував інструкції від кураторів та "гонорари" за виконану роботу і створення нових антиукраїнських інформаційних проектів.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці вилучили цифрове електронне обладнання, чернетки із записами сценаріїв провокаційних інформаційних відеороликів, які мають доказове значення.

Також встановлено, що для уникнення відповідальності за антиукраїнську діяльність зловмисник планував переїхати на територію РФ, де за допомогою кураторів вже облаштував студію. Інтернет-агітатору оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які діяли на території декількох міст-мільйонників.

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