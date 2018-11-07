В столице три года вели антиукраинский канал за российские деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым задержали в Киеве интернет-агитатора, который по указанию российских спецслужб создал антиукраинской канал на одном из популярных видеохостингов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники СБУ установили, что злоумышленник в 2015 году создал в Интернете видеоканал, на котором по указанию представителей российских организаций, подконтрольных спецслужбам РФ, размещал антиукраинской контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что мужчина ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов и "гонорары" за проделанную работу и создание новых антиукраинских информационных проектов.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители изъяли цифровое электронное оборудование, черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, которые имеют доказательственное значение.
Также установлено, что для избежания ответственности за антиукраинскую деятельность злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил студию. Интернет-агитатору объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, которые действовали на территории нескольких городов-миллионников.