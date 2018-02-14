В Марьинке после вражеских обстрелов полностью восстановили электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Марьинке ремонтники после вражеских обстрелов полностью восстановили электроснабжение. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Триста абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили "свет" в свои дома", - написал Жебривский.
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Напомним, 5 февраля во время обстрела со стороны боевиками окрестностей Марьинки были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция. Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а боевики не подтверждали установления режима тишины.