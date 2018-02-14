У Мар’їнці після ворожих обстрілів повністю відновили електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Мар’їнці ремонтники після ворожих обстрілів повністю відновили електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Триста абонентів, які майже два тижні були без електрики, нарешті отримали „світло“ у свої домівки”, — написав Жебрівський.
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Нагадаємо, 5 лютого під час обстрілу з боку бойовиками околиць Мар’їнки були пошкоджені лінії електропередач та трансформаторна підстанція. Аварійні бригади не могли стати до роботи, оскільки місцевість прострілюється, а бойовики не підтверджували встановлення режиму тиші.