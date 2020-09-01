"По инициативе первой леди Елены Зеленской в Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников. Впервые после 12 лет реставрации Мариинский дворец - церемониальную резиденцию Президента Украины - открывают для широкой общественности. Все желающие смогут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А по инициативе первой леди Елены Зеленской отныне каждый четверг в Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников. Первая экскурсия состоялась накануне Дня знаний при непосредственном участии жены Президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Елена Зеленская провела детей залами и комнатами дворца и рассказала о церемониальных мероприятиях, протоколе встречи официальных делегаций, этикете официальных обедов, поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от встреч с лидерами других государств и их супругами и раскрыла тайну президентской булавы.

Сообщается, что вместе с первой леди дети побывали в церемониальном зале, зале переговоров, ознакомились с экспозицией картин, предоставленных дворцу Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры Украины, и коллекцией памятных подарков президентам Украины.

"Открытие Мариинского дворца после двенадцатилетней реставрации - действительно важное событие, потому что украинцы имеют право видеть все достижения и культурное наследие нашей страны. Я очень рада, что первыми его посетителями стали дети, школьники, и, пользуясь возможностями, которые предоставляет статус жены Президента, хочу сделать символический подарок ко Дню знаний для всех школьников Украины и пригласить их на бесплатные экскурсии дворцом", - сказала Елена Зеленская.

Отмечается, что бесплатные экскурсии Мариинским дворцом для организованных групп школьников будут проводить каждый четверг. Каждую экскурсию будет адаптировано с учетом типа учебного заведения, возраста школьников и специфики исторического периода, который они сейчас изучают. Попасть в Мариинский дворец может каждая школа Украины, предварительно оставив заявку.

Напомним, столичный Мариинский дворец с 4 сентября откроется для экскурсий.