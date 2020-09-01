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У Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів

Київ • УНН

 • 79351 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. З ініціативи першої леді Олени Зеленської у Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів

"З ініціативи першої леді Олени Зеленської у Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів. Уперше після 12 років реставрації Маріїнський палац – церемоніальну резиденцію Президента України – відкривають для широкого загалу. Всі охочі зможуть відвідати палац у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. А з ініціативи першої леді Олени Зеленської відтепер щочетверга у Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів. Перша екскурсія відбулася напередодні Дня знань за особистою участю дружини Президента", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олена Зеленська провела дітей залами та кімнатами палацу й розповіла про церемоніальні заходи, протокол зустрічі офіційних делегацій, етикет офіційних обідів, поділилася своїми спогадами та враженнями від зустрічей з лідерами інших держав та їхніми подружжями й розкрила таємницю президентської булави.

Повідомляється, що разом з першою леді діти побували у церемоніальній залі, залі переговорів, ознайомилися з експозицією картин, наданих палацу Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури України, та колекцією пам’ятних подарунків президентам України.

"Відкриття Маріїнського палацу після дванадцятирічної реставрації – справді важлива подія, бо українці мають право бачити всі здобутки та культурну спадщину нашої країни. Я дуже рада, що першими його відвідувачами стали діти, школярі, і, користуючись можливостями, які надає статус дружини Президента, хочу зробити символічний подарунок до Дня знань для всіх школярів України та запросити їх на безкоштовні екскурсії палацом", – сказала Олена Зеленська.

Зазначається, що безкоштовні екскурсії Маріїнським палацом для організованих груп школярів проводитимуть щочетверга. Кожну екскурсію буде адаптовано з урахуванням типу навчального закладу, віку школярів і специфіки історичного періоду, який вони зараз вивчають. Потрапити до Маріїнського палацу може кожна школа України, попередньо залишивши заявку.

Нагадаємо, столичний Маріїнський палац з 4 вересня відкриється для екскурсій.

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