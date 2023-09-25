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В Мариуполе пропагандиста "русского мира" ударили ломом по голове: подозревают проукраинских активистов

В Мариуполе пропагандиста "русского мира" ударили ломом по голове: подозревают проукраинских активистов

Киев • УНН

 • 581745 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Мариуполе российский политический активист получил монтировкой по голове, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Детали

Местные активисты огрели тяжелым строительным инструментом политического активиста из курска николая ишкова.

По данным курских пабликов, ишков попал в больницу с сотрясением мозга. Нападавших не задержали. Сам ишков считает, что его избили местные проукраинские активисты, которые ждут возвращения Мариуполя под контроль Украины.

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Справочно

николай ишков известен своим участием в жизни партии “Справедливая россия — Патриоты — За правду”. В прошлом году он баллотировался в депутаты городского собрания Курска от партии “Справедливая россия”, но в итоге снял свою кандидатуру с выборов. А в последнее время часто ездил в качестве российского пропагандиста на оккупированные рф украинские территории, в том числе в Мариуполь.

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