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У Маріуполі пропагандиста "руского міра" вдарили ломом по голові: підозрюють проукраїнських активістів

У Маріуполі пропагандиста "руского міра" вдарили ломом по голові: підозрюють проукраїнських активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Маріуполі російський політичний активіст отримав ломом по голові, передає УНН із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Деталі

Місцеві активісти огріли важким будівельним інструментом пропагандиста з курська миколу ішкова.

За даними курських пабліків ішков потрапив до лікарні зі струсом мозку. Нападників не затримали. Сам ішков вважає, що його побили місцеві проукраїнські активісти, які чекають повернення Маріуполя під контроль України.

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Довідково

микола ішков відомий своєю участю в житті партії “Справедлива росія — Патріоти — За правду”. Минулого року він балотувався в депутати місцевих зборів Курська від партії “Справедлива росія”, але в підсумку зняв свою кандидатуру з виборів. А останнім часом часто їздив як російський пропагандист на окуповані рф українські території, зокрема й до Маріуполя.

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