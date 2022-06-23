В Мариуполе оккупанты проводят скрытую мобилизацию - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Мариуполе российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом трудоустройства в охранную фирму. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Оккупанты прибегают к новым вымыслам для обеспечения скрытой мобилизации в Мариуполе. В настоящее время – через «трудоустройство в охрану фирмы». Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой. Но кому нужна такая правда, когда у оккупационных властей печет из-за нехватки пушечного мяса», – сообщил Андрющенко в Telegram.
Напомним
Оккупанты вздумали в захваченном Мариуполе возобновлять работу "Азовстали", хотя раньше заявляли о "курортной зоне и парке развлечений".