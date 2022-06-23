У Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію - радник мера

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«Окупанти вдаються нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі. Наразі – через «працевлаштування у охорону фірму». Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли у окупаційної влади пече через брак гарматного м’яса», – повідомив Андрющенко у Telegram.

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Окупанти надумали у захопленому Маріуполі відновлювати роботу "Азовсталі", хоча раніше заявляли про "курортну зону і парк розваг".