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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Без "парку розваг" і "курортної зони"? Окупанти надумали відновлювати роботу "Азовсталі"

Без "парку розваг" і "курортної зони"? Окупанти надумали відновлювати роботу "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 132458 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Окупанти надумали у захопленому Маріуполі відновлювати роботу Азовсталі, хоча раніше заявляли про "курортну зону і парк розваг". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.

Цитата

“Заступник голови уряду росії Хусннулін (яке красномовне призвіще) заявив, що будуть відновлювати роботу Азовсталі. А шо, курортна зона, парк розваг і оце все від Пушиліна вже все? Знов обман?” — написав Андрющенко.

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Раніше

У травні ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін заявив, що завод “Азовсталь” у Маріуполі буде знесено, а на його місці з’явиться якийсь інший об’єкт.

“За заводом „Азовсталь“ враховано думку маріупольців, що завод забруднював (довкілля) з моменту, як він з’явився. На місці „Азовсталі“ плануються інші проекти. Це, можливо, буде майданчик технопарку чи житловий район, чи паркова зона”, — пояснив Пушилін, пославшись нібито на думку мешканців міста.

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