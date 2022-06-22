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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Без "парка развлечений" и "курортной зоны"? Оккупанты вздумали возобновлять работу "Азовстали"

Без "парка развлечений" и "курортной зоны"? Оккупанты вздумали возобновлять работу "Азовстали"

Киев • УНН

 • 132455 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Оккупанты вздумали в захваченном Мариуполе возобновлять работу Азовстали, хотя раньше заявляли о "курортной зоне и парке развлечений". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.

Цитата

“Заместитель главы правительства россии Хусннулин (какая красноречивая фамилия) заявил, что будут возобновлять работу Азовстали. А что, курортная зона, парк развлечений и это все от Пушилина уже все? Снова обман?” — написал Андрющенко.

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Ранее

В мае главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что завод “Азовсталь” в Мариуполе будет снесен, а на его месте появится какой-то другой объект.

“По заводу „Азовсталь“ учтено мнение мариупольцев, что завод загрязнял (окружающую среду) с момента, как он появился. На месте „Азовстали“ планируются другие проекты. Это, возможно, будет площадка технопарка или жилой район, или парковая зона”, — объяснил Пушилин, сославшись якобы на мнение жителей города.

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