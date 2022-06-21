Помста "Азовсталі": двоє російських окупантів підірвались при розмінуванні

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"Сьогодні сапери росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі домених цехов. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - написав він.

Андрющенко зазначив, щоб додати трагізму, окупанти чомусь назвали своїх військових "енергетиками".

Російські державні ЗМІ поки що не повідомили про вибух.

Нагадаємо

У травні під час розмінування заводу "Азовсталь" у Маріуполі чотири російські сапери підірвалися на міні.