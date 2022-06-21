Помста "Азовсталі": двоє російських окупантів підірвались при розмінуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні у тимчасово захопленому Маріуполі на заводі "Азовсталь" російські окупанти проводили розмінування території в районі доменних цехів. У цей період пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинули двоє загарбників. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на сторінці в Telegram, інформує УНН.
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"Сьогодні сапери росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі домених цехов. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - написав він.
Андрющенко зазначив, щоб додати трагізму, окупанти чомусь назвали своїх військових "енергетиками".
Російські державні ЗМІ поки що не повідомили про вибух.
Нагадаємо
У травні під час розмінування заводу "Азовсталь" у Маріуполі чотири російські сапери підірвалися на міні.