Месть "Азовстали": двое российских оккупантов подорвались при разминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня во временно захваченном Мариуполе на заводе "Азовсталь" российские оккупанты проводили разминирование территории в районе доменных цехов. В этот период раздался мощный взрыв, в результате которого погибли два захватчика. Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко на странице в Telegram, сообщает УНН.
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"Сегодня саперы россии вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов. Итог - минус два оккупанта пошли петь вместе с кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - написал он.
Андрющенко отметил, чтобы добавить трагизма, кафиры почему-то назвали своих военных "энергетиками".
Российские государственные СМИ пока не сообщили о взрыве.
Напомним
В мае во время разминирования завода "Азовсталь" в Мариуполе четыре российских сапера подорвались на мине.