В Мариуполе неизвестный напал на мужчину с ножом, когда тот открыл дверь квартиры

Происшествие произошло вчера, 26 мая. Неизвестный позвонил в дверь и хозяин квартиры, мужчина 1957 года, открыл ему. После этого гость напал на человек с ножом, нанеся ему несколько ударов в живот. После этого нападавший скрылся, а потерпевший самостоятельно вызвал скорую.



Сейчас начато досудебное расследование покушения на убийство. Мотивы и личность нападавшего - устанавливаются.



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