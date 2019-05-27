У Маріуполі невідомий напав на чоловіка з ножем, коли той відчинив двері квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Маріуполі невідомий напав на чоловіка, коли той відчинив йому двері. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вчора, 26 травня. Невідомий подзвонив у двері і господар квартири, чоловік 1957 року народження, відчинив йому. Після цього гість напав на чоловік з ножем, нанісши йому кілька ударів у живіт. Після цього нападник втік, а потерпілий самостійно викликав швидку.
Наразі розпочато досудове розслідування замаху на вбивство. Мотиви та особа нападника – встановлюються.
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