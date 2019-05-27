У Маріуполі невідомий напав на чоловіка з ножем, коли той відчинив двері квартири

Подія сталася вчора, 26 травня. Невідомий подзвонив у двері і господар квартири, чоловік 1957 року народження, відчинив йому. Після цього гість напав на чоловік з ножем, нанісши йому кілька ударів у живіт. Після цього нападник втік, а потерпілий самостійно викликав швидку.



Наразі розпочато досудове розслідування замаху на вбивство. Мотиви та особа нападника – встановлюються.



Як повідомляв УНН, на Полтавщині пограбували підприємця, вдаривши його дружину електрошокером.



Як повідомляв УНН, озброєні іноземці пограбували киянина на 600 тис. грн.