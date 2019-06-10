В Мариуполе пытались продать метадона более чем 1 млн грн

Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью управления надзора прокуратуры Донецкой области совместно с отделом ГО БКОП Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и следователями следственного управления ГУНП в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.ч.2,3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, двум мужчинам, которые по предварительному сговору группой лиц незаконно сбывали опасные наркотические средства в особо крупных размерах на сумму свыше 1 млн грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что 7 июня, 31-летний и 34-летний мужчины прибыли в г. Мариуполь с целью незаконного сбыта метадона и метамфетамина.

Во время оперативной закупки наркодельцы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время задержания было изъято рекордное для г. Мариуполя количество наркотических средств, а именно 300 гр метадона и более 500 гр метамфетемина на общую сумму более 1 млн грн по ценам "черного рынка".

Как сообщал УНН, в Запорожье изъяли наркотиков почти 13 млн грн.