У Маріуполі намагалися продати метадону на понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Маріуполі двох чоловіків викрито на збуті рекордної партії метадону на суму понад 1 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області
Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Донецької області спільно з відділом ГВ БКОЗ Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях та слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області повідомлено про підозру у вчененні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, двом чоловікам, які за попередньою змовою групою осіб незаконно збували небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах на суму понад 1 млн грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що 7 червня, 31-річний та 34-річний чоловіки прибули до м. Маріуполя з метою незаконного збуту метадону та метамфетаміну.
Під час оперативної закупки наркоділки затримані в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час затримання було вилучено рекордну для м. Маріуполя кількість наркотичних засобів, а саме 300 гр метадону та понад 500 гр метамфетеміну на загальну суму понад 1 млн грн за цінами "чорного ринку".
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі вилучили наркотиків на майже 13 млн грн.