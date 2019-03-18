В Мариуполе парень избил и изнасиловал 19-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Мариуполе 20-летний парень изнасиловал 19-летнюю девушку, за это ему грозит до 10 лет заключения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебное расследование установило, что 11 декабря 2018 года 19-летняя девушка общалась с малознакомым парнем в подъезде многоквартирного дома. Во время разговора молодой человек стал досаждать ей предложениями интимного характера, а когда та отказала ему, разозлился и ударил ее 2 раза по голове и лицу и стал удерживать за волосы и шею. После чего продолжил запугивания и изнасиловал.
Злоумышленника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 1 ст. 153 (Удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.
Сейчас парня держат под стражей. В случае признания его вины судом, правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Новой Каховке изнасиловали несовершеннолетнюю.