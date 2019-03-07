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У Новій Каховці згвалтували неповнолітню

У Новій Каховці згвалтували неповнолітню

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Новій Каховці Херсонської області невідомий зґвалтував неповнолітню дівчину. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією 14-річна дівчина добровільна сіла в авто до трьох чоловіків. Вони відвезли її в квартиру в одному з багатоквартирних будинків міста. Там один з чоловіків вчинив з дівчиною статевий акт проти її волі. Після чого потерпілу відпустили.

Після звернення в поліцію розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 152. КК України (згвалтування неповнолітньої).

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Як повідомляв УНН, житель Кіровоградської області пошкодив скло у віконній рамі і проник до чужого будинку, де згвалтував господиню будинку.

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