У Новій Каховці згвалтували неповнолітню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Новій Каховці Херсонської області невідомий зґвалтував неповнолітню дівчину. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
За попередньою інформацією 14-річна дівчина добровільна сіла в авто до трьох чоловіків. Вони відвезли її в квартиру в одному з багатоквартирних будинків міста. Там один з чоловіків вчинив з дівчиною статевий акт проти її волі. Після чого потерпілу відпустили.
Після звернення в поліцію розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 152. КК України (згвалтування неповнолітньої).
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Як повідомляв УНН, житель Кіровоградської області пошкодив скло у віконній рамі і проник до чужого будинку, де згвалтував господиню будинку.