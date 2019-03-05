Мужчина изнасиловал женщину в ее собственном доме в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Житель Кировоградской области повредил стекло в оконной раме и проник в чужой дом, где изнасиловал хозяйку дома. Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений, передает корреспондент УНН.
20 февраля 2019 года житель Кировоградской области повредил стекло в оконной раме и проник в чужой дом. В это время в доме находилась его владелица. Мужчина изнасиловал женщину.
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Сейчас Александрийский горрайонный суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Ведется следствие.
Напомним, 30-летнюю жительницу столицы за ложное сообщение о преступлении приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.