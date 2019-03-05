Чоловік зґвалтував жінку в її власному домі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 березня. УНН. Житель Кіровоградщини пошкодив скло у вiконнiй рамi i проник до чужого будинку, де згвалтував власницю буудинку. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент УНН.
20 лютого 2019 року житель Кіровоградщини пошкодив скло у вiконнiй рамi i проник до чужого будинку. В цей час у домi перебувала його власниця. Чоловiк зґвалтував жiнку.
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Наразі Олександрiйський мiськрайонний суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів. Ведеться слідство.
Нагадаємо, 30-річну жительку столиці через неправдиве повідомлення про злочин засуджено до 2 років та 2 місяців позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.