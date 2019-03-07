В Новой Каховке изнасиловали несовершеннолетнюю

По предварительной информации 14-летняя девушка добровольна села в авто к троим мужчинам. Они отвезли ее в квартиру в одном из многоквартирных домов города. Там один из мужчин совершил с девушкой половой акт против ее воли. После чего потерпевшую отпустили.



После обращения в полицию начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 152. КК Украины (изнасилование несовершеннолетней).



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Как сообщал УНН, житель Кировоградской области повредил стекло в оконной раме и проник в чужой дом, где изнасиловал хозяйку дома.