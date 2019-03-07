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В Новой Каховке изнасиловали несовершеннолетнюю

В Новой Каховке изнасиловали несовершеннолетнюю

Киев  •  УНН

 • 81030 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Новой Каховке Херсонской области неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной информации 14-летняя девушка добровольна села в авто к троим мужчинам. Они отвезли ее в квартиру в одном из многоквартирных домов города. Там один из мужчин совершил с девушкой половой акт против ее воли. После чего потерпевшую отпустили.

После обращения в полицию начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 152. КК Украины (изнасилование несовершеннолетней).

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Как сообщал УНН, житель Кировоградской области повредил стекло в оконной раме и проник в чужой дом, где изнасиловал хозяйку дома.

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