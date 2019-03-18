У Маріуполі молодик побив і зґвалтував 19-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Маріуполі 20-річний хлопець зґвалтував 19-річну дівчину, за це йому загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Досудове розслідування встановило, що 11 грудня 2018 року 19-річна дівчина спілкувалась із малознайомим хлопцем у під’їзді багатоквартирного будинку. Під час розмови молодик став докучати їй пропозиціями інтимного характеру, а коли та відмовила йому, розлютився та вдарив її 2 рази по голові та обличчю і став утримувати за волосся та шию. Після чого продовжив залякування і зґвалтував.
Зловмисника звинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 1 ст. 153 (Задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.
Наразі хлопця тримають під вартою. У разі визнання його провини судом, правопорушникові загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Новій Каховці зґвалтували неповнолітню.