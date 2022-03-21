В Мариуполе могилы для умерших выкапывают прямо на улице возле жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мариуполь, крупный город в Донецкой области Украины, в осаде находится почти от самого начала войны. Людям не хватает еды, воды и лекарств, нет света и тепла. Погибших хоронят прямо на улице возле жилых домов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета в Telegram.
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"В Мариуполе могилы для умерших выкапывают прямо на улице возле жилых домов. Выжившие прячутся в подвалах. Говорят, что еды еще хватит на неделю максимум. В Мариуполе настоящая гуманитарная катастрофа!", - говорится в сообщении.
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