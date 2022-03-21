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"В Мариуполе могилы для умерших выкапывают прямо на улице возле жилых домов. Выжившие прячутся в подвалах. Говорят, что еды еще хватит на неделю максимум. В Мариуполе настоящая гуманитарная катастрофа!", - говорится в сообщении.

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Оккупационные войска россии за 22 суток осады разрушили почти 80% городской инфраструктуры, с которой 30% уже не подлежит восстановлению.