У Маріуполі могили для померлих викопують прямо на вулиці біля житлових будинків

Цитата

"У Маріуполі могили для померлих викопують просто на вулиці біля житлових будинків. Люди, що вижили, ховаються в підвалах. Говорять, що їжі ще вистачить на тиждень максимум. У Маріуполі справжня гуманітарна катастрофа!", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Окупаційні війська росії за 22 доби облоги зруйнували майже 80% міської інфраструктури, з якої 30% вже не підлягає відновленню.