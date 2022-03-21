У Маріуполі могили для померлих викопують прямо на вулиці біля житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Маріуполь, велике місто в Донецькій області України, в облозі перебуває майже від самого початку війни. Людям бракує їжі, води та ліків, немає світла та тепла. Загиблих ховають прямо на вулиці біля житлових будинків. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Маріупольскої міськради в Telegram.
Цитата
"У Маріуполі могили для померлих викопують просто на вулиці біля житлових будинків. Люди, що вижили, ховаються в підвалах. Говорять, що їжі ще вистачить на тиждень максимум. У Маріуполі справжня гуманітарна катастрофа!", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Окупаційні війська росії за 22 доби облоги зруйнували майже 80% міської інфраструктури, з якої 30% вже не підлягає відновленню.