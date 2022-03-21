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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50330 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Маріуполі могили для померлих викопують прямо на вулиці біля житлових будинків

У Маріуполі могили для померлих викопують прямо на вулиці біля житлових будинків

Київ • УНН

 • 160248 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Маріуполь, велике місто в Донецькій області України, в облозі перебуває майже від самого початку війни. Людям бракує їжі, води та ліків, немає світла та тепла. Загиблих ховають прямо на вулиці біля житлових будинків. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Маріупольскої міськради в Telegram.

Цитата

"У Маріуполі могили для померлих викопують просто на вулиці біля житлових будинків. Люди, що вижили, ховаються в підвалах. Говорять, що їжі ще вистачить на тиждень максимум. У Маріуполі справжня гуманітарна катастрофа!", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Окупаційні війська росії за 22 доби облоги зруйнували майже 80% міської інфраструктури, з якої 30% вже не підлягає відновленню.

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