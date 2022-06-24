В Мариуполе действует комендантский час для детей: за неповиновение - арест, фильтрационный лагерь или исправительные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области действует комендантский час для детей. Для тех, кому до 16 лет – с 21:00 до 05:00, для всех остальных – от 23:00. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в случае нарушения жителей ждет арест с перспективой трудовой повинности по разбору мусора, или фильтрационным лагерем. Вместо этого, он отметил, появилось послабление режима на выезд в сторону Запорожья через Беряднск. Оккупанты страны-агрессорки частично начали пропускать частные авто.
"Еще очень ограниченно, но начали. С плохого - такой внезапный пропуск машин в Украину одновременно с частичным выводом военного контингета может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мерами. Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь пока есть "окошко", - подчеркнул Андрющенко.
Напомним
Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты анонсировали жителям компенсацию за разрушенное жилье, однако деньги не спешат выплачивать. В пункте выдачи талонов на компенсации гигантские очереди – однако еще ни один человек не получил своих выплат.