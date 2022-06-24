Фейкова благодійність: окупанти пообіцяли маріупольцям "компенсацію" за зруйноване житло

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“Як розповіла анонімна жінка, щоб зайняти 85 номер вона прийшла о 4.45 ранку. Люди чекають по кілька днів, щоб отримати номер. Запис роблять лише двоє людей, тому формуються величезні черги”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, компенсації ніхто не отримує. Житло, яке зруйнували чи пошкодили російські снаряди, відновлювати не збираються. При цьому окупанти годують постраждалих маріупольців обіцянками про “компенсації” та змушують їх стояти в кілометрові черги.

“Жителі починають розуміти, що обіцянки окупантів — це фейк, звичайна пропаганда та звіт для “галочки”. А над ними просто знущаються. Вже скоро росіяни та колаборанти отримають справжнє народне обурення. Маріупольці будуть вимагати “покращень”, а не чекати, як звикли на це жителі “путінського режиму”, — повідомляють у місцевій раді.

Нагадаємо

У захопленому Маріуполі російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. За словами мера міста Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ і хочуть використовувати маріупольців як живий щит.

Радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив, що в зайнятому окупантами місті виникла пожежа на сміттєзвалищі. За його словами, російські загарбники не вживають жодних заходів щодо локалізації чи гасіння.