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Фейкова благодійність: окупанти пообіцяли маріупольцям "компенсацію" за зруйноване житло

Фейкова благодійність: окупанти пообіцяли маріупольцям "компенсацію" за зруйноване житло

Київ • УНН

 • 155288 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти анонсували мешканцям компенсацію за зруйноване житло, однак гроші не поспішають виплачувати. У пункті видачі талонів на компенсації гігантські черги - проте ще жодна людина не отримала своїх виплат. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує УНН.

Цитата

“Як розповіла анонімна жінка, щоб зайняти 85 номер вона прийшла о 4.45 ранку. Люди чекають по кілька днів, щоб отримати номер. Запис роблять лише двоє людей, тому формуються величезні черги”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, компенсації ніхто не отримує. Житло, яке зруйнували чи пошкодили російські снаряди, відновлювати не збираються. При цьому окупанти годують постраждалих маріупольців обіцянками про “компенсації” та змушують їх стояти в кілометрові черги.

“Жителі починають розуміти, що обіцянки окупантів — це фейк, звичайна пропаганда та звіт для “галочки”. А над ними просто знущаються. Вже скоро росіяни та колаборанти отримають справжнє народне обурення. Маріупольці будуть вимагати “покращень”, а не чекати, як звикли на це жителі “путінського режиму”, — повідомляють у місцевій раді.

Нагадаємо

У захопленому Маріуполі російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. За словами мера міста Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ і хочуть використовувати маріупольців як живий щит.

Радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив, що в зайнятому окупантами місті виникла пожежа на сміттєзвалищі. За його словами, російські загарбники не вживають жодних заходів щодо локалізації чи гасіння.

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