Готуються до контрнаступу ЗСУ: у Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди під виглядом житла

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За словами мера, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ і хочуть використовувати маріупольців як живий щит.

"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", – повідомив Бойченко.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом працевлаштування в охоронну фірму.



