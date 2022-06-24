Готуються до контрнаступу ЗСУ: у Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди під виглядом житла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У захопленому Маріуполі російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНН.
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За словами мера, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ і хочуть використовувати маріупольців як живий щит.
"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", – повідомив Бойченко.
Доповнення
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом працевлаштування в охоронну фірму.