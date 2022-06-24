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Готуються до контрнаступу ЗСУ: у Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди під виглядом житла

Готуються до контрнаступу ЗСУ: у Маріуполі окупанти будують фортифікаційні споруди під виглядом житла

Київ • УНН

 • 145997 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У захопленому Маріуполі російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНН.

Деталі

За словами мера, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ і хочуть використовувати маріупольців як живий щит.

"Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", – повідомив Бойченко.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом працевлаштування в охоронну фірму.

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